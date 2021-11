Una nuova vittima per Covid in Molise, stando all’ultimo bollettino dell’Asrem diffuso oggi pomeriggio. Un uomo di 84 anni di Montenero di Bisaccia è deceduto nel reparto di malattie infettive, dove era ricoverato. 33 sono i nuovi positivi su 644 tamponi processati. Nel dettaglio, 4 a Campobasso e 4 a Isernia, 3 a Colli al Volturno, Montorio nei Frentani e 3 a Termoli, 2 casi a Campomarino, Casacalenda, Ferazzano, Guglionesi, e Sant’Agapito, 1 a Campodipietra, Matrice, Monteroduni, Pesche, San Martino in Pensilis e Sepino. Quattro i nuovi ricoveri a Malattie infettive, una persona è stata dimessa, 9 sono i guariti. Dei 13 attualmente ricoverati, fa sapere l’Asrem, 9 sono non vaccinati, 1 ha ricevuto una dose di vaccino, due hanno ricevuto due dosi e un positivo ricoverato ha ricevuto 3 dosi.