Share on Twitter

Share on Facebook

L’Associazione “Prospera” ha organizzato, per il 4 dicembre prossimo al ristorante “Niagara” Poggio Sannita, una gara di cucina interamente dedicata al mondo dei dolci. Per partecipare basterà manifestare la propria volontà ad uno dei membri del gruppo oppure scrivendo alla pagina Facebook di Prospera o all’indirizzo associazioneprospera2019@gmail.com.

I partecipanti avranno la possibilità di vincere dei premi. Per il primo classificato un buono spesa di 50 euro presso il supermercato MD di Agnone, al secondo classificato un buono spesa di 30 euro da spendere al Niagara di Poggio Sannita e per il terzo posto un buono di 20 euro per carburante presso Petrol Gamma.