Sono 26 i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore dai 617 tamponi processati con il tasso di positività che si attesta al 4,2%.

17 i Comuni interessati dal virus. 4 i casi a Guglionesi, 3 ad Isernia e Termoli, 2 a Campobasso e Cercepiccola. Un caso a Casacalenda, Castelmauro, Colli a Volturno, Larino, Macchia Valfortore, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Rionero Sannitico, Rotello, San Giuliano del Sannio, Sepino e Tufara. L’ultimo bollettino Asrem riporta anche 12 guariti, la dimissione da Malattie infettive di un paziente ed un nuovo ricovero. Al Cardarelli i ricoverati sono 12, di cui 11 in Infettivi ed uno in Terapia intensiva. 8 sono pazienti non vaccinati, 1 con una sola dose, 2 con due ed un paziente con la somministrazione della terza dose. Gli attualmente positivi in Molise sono 429.