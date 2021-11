L’Amministrazione Comunale di Agnone ha reso noto che sono state adottate misure, connesse alla situazione emergenziale da COVID-19, di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Con tali risorse l’Ente può concedere buoni spesa, generi alimentari e prodotti di prima necessità, nonché contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, da destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e tra quelli in stato di bisogno.