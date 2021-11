L’aumento dei casi in Europa e anche in Italia rende necessaria un’accelerazione per quanto riguarda le terze dosi. “Vaccinarsi è l’unica arma contro il Covid” ribadiscono le autorità sanitarie. Per insegnanti e forze dell’ordine ormai obbigatorio vaccinarsi come per i sanitari e chi lavora nel comparto salute.

Intanto da ieri sul portale della Regione adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it è possibile la prenotazione della III dose (la cosiddetta dose booster) per cittadini dai 40 anni in su che abbiano avuto la seconda dose o Johnson da almeno 150 giorni, cioè 5 mesi, con possibilità di scegliere data, orario e sede di somministrazione.

Asrem ha comunicato che, a distanza di 5 mesi dall’ultima dose ricevuto, sono possibili i richiami per soggetti fragili dai 18 anni in su, per cittadini dai 60 anni in su e per operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture private che operano in Molise.

Intanto, nell’ambito delle misure per giocare d’anticipo quindi, come sottolineato dai vertici del Governo nazionale e bloccare una nuova ondata è stato ribadito che dal 1 dicembre la platea anagrafica per la terza dose sarà allargata agli over 18.

Terze dosi somministrate che in Molise sono intorno alle 43mila.