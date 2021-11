Progetto POP Molise, patrimonio da scoprire, conoscenze da valorizzare: protagonista la città di Trivento. Nell’ambito del progetto POP Molise, la città di Trivento è andata di scena nel Festival Sfuso del Molise POPolare. L’iniziativa prevede che nel corso dell’anno, venga scelto un paese ogni mese per esaltarne la sua cultura e i suoi prodotti. Presso i locali di Spazio Sfuso di piazza Pepe a Campobasso, la Cooperativa Just ‘MO titolare del progetto, il programma ha previsto il laboratorio di archeologia pubblica con i reperti della necropoli sannitica di Casale san Felice di Trivento, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio del Molise. A seguire, si è tenuto l’incontro sul tema “La tavola triventina. Il calendario delle tradizioni”. “Ringrazio innanzitutto chi ci ha dato questa importante vetrina – riferisce il primo cittadino Pasquale Corallo – la Regione Molise, il Gal Molise e la Cooperativa Just ‘MO, un gruppo validissimo, che sta facendo molto per i nostri territori e cito una per tutti, la nostra conterranea Silvia Santorelli. Ringrazio la Soprintendenza per aver illustrato, in anteprima, il patrimonio eccezionale dei reperti rinvenuti nella nostra necropoli di contrada Casale san Felice. Non per ultimo, un grazie anche al nostro assessore alla Cultura Lorena Scarano. Una iniziativa lodevole dicevo – continua Corallo – in linea con la nostra azione di promozione del territorio, faccio un esempio e ricordo il lavoro svolto dall’associazione “Un Filo che Unisce”, grazie al quale abbiamo portato il nome di Trivento nel mondo. Ci siamo dati appuntamento a Trivento per gli inizi di dicembre, il 2 – chiude Corallo – per una degustazione dei piatti tipici”. Durante l’incontro sulla tavola triventina, si è parlato dei prodotti tipici di Trivento, in particolare è stato fatto un approfondimento sul dolce che per eccellenza contraddistingue la cucina triventina, “l cppllat”, con l’intervento di Maurizio Porfirio, figlio di Mafalda ideatrice e detentrice della ricetta originale del dolce di pasta frolla e farcito di marmellata di amarene.