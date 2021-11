Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Anche dalla comunità di Pietrabbondante giunge un pensiero di vicinanza a tutte le donne vittime di violenza, con l’inaugurazione di una panchina rossa in pieno centro e dei lavori eseguiti a mano dalle donne del paese.

“A tutte le donne che ogni giorno lottano per avere rispetto va il nostro pensiero e il nostro augurio che MAI PIÙ sia offesa la loro dignità e violata la loro vita. Il rispetto, deve essere impronta di vita per ogni essere umano . Grazie ancora una volta alle nostre donne, anima della nostra Comunità per la realizzazione dei fiori di lana rossa all’uncinetto e per l’allestimento, ed alla nostra Pro Loco , per la realizzazione della panchina a tema, che hanno simbolicamente ricordato ed omaggiato questa ricorrenza.”