“Sono 89 in media le ragazze e le donne che ogni giorno in Italia subiscono violenza di genere. Un dato che fa rabbrividire e ci mette davanti all’orrore degli istinti di odio e aggressività che si perpetrano ogni giorno.

Non si tratta solo di violenza fisica, c’è anche la violenza mentale, legata ad isolamento e pressing psicologico, e violenza economica, legata all’impossibilità per una donna di essere indipendente economicamente dal suo uomo. – ha commentato invece il Sindaco Daniele Saia – La lotta per l’eliminazione della violenza di genere è ancora aperta, viva e attiva. Il cosiddetto Codice rosso non basta, urgono nuovi provvedimenti legislativi che vadano ad influire ulteriormente anche sulla sfera educativa di un soggetto nell’ottica di far comprendere quanto infima possa essere ogni forma di sopruso.“