Una buona notizia per i cittadini di Pescolanciano. Il Comune alle porte dell’Alto Molise potrà rivedere il proprio ufficio postale riaperto per 6 giorni settimanali.

Da tempo, infatti, la sede delle Poste era disponibile agli utenti solo per 3 giorni a settimana, un fattore che aveva causato sicuramente non pochi disagi. A comunicare il cambiamento in positivo è stato proprio il Sindaco Manolo Sacco che ha ringraziato sia coloro che l’hanno sostenuto in questa sfida alla riapertura e sia coloro che l’hanno criticato: “Voglio comunicare a tutta la cittadinanza, che dopo tanto penare, dal 1° dicembre l’ufficio postale riaprirà per 6 giorni settimanali. Dal lunedì al sabato. Ne approfitto per ringraziare chi mi ha sostenuto, senza mollare di un centimetro affinché si raggiungesse l’ormai insperato obbiettivo, e anche chi mi ha criticato (fortunatamente pochi) perché, nonostante con fatti tangibili, si avanzavano soluzioni diverse.”