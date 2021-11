Si terrà domani sera, alle 21:15, presso l’Atelier Petrecca a Isernia, “Un volo molto rapido”, letture dell’omonimo monologo e dello scritto “Liberazione”, entrambi della scrittrice Greta Rodan. Le letture saranno a cura dello scrittore, poeta e regista Andrea Cacciavillani e dell’attore e scrittore Giovanni Gazzanni. Accompagnerà al piano il maestro Francesco Cipullo. Introduzione a cura di Greta Rodan e Rosa Maria Socci.

L’evento, che nasce in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, è organizzato da Officina dei Giornalisti in collaborazione con Spazio Arte Petrecca.

Considerata l’esigua disponibilità dei posti in presenza, nel rispetto delle norme Anti-Covid, potrà essere seguito in diretta sulla pagina di Officina a partire dalle 21:15.