Giornata nazionale dell’albero, piantate due piccole querce nel giardino della scuola dell’infanzia di Trivento. L’amministrazione comunale, in accordo con la locale Caserma Carabinieri Forestale, ha dato luogo alla Festa dell’albero, coinvolgendo la scuola dell’infanzia e la classe terza della scuola secondaria di primo grado, dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano”. “Ringrazio innanzitutto la locale Caserma dei Carabinieri Forestale per questa importante manifestazione che si pone l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare alle tematiche ambientali – ha riferito il sindaco Pasquale Corallo – un grazie speciale anche alle scuole che hanno dato la loro disponibilità, con tutti gli alunni particolarmente interessati. Stiamo vivendo un frangente dove le tematiche ambientali sono state finalmente poste al centro dell’attenzione del programma di lavoro internazionale. L’ambiente e la sua salvaguardia – chiude Corallo – sono il nostro futuro come pure i nostri ragazzi e per questo abbiamo voluto proprio loro come protagonisti di questa pregevole iniziativa”. Le piantine di quercia sono fornite di un codice QR tramite il quale si potrà consultare l’andamento della crescita dell’albero nel tempo.