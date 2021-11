Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. Sono 40 i nuovi contagiati su 646 tamponi refertati. Ancora Guglionesi il centro con il maggior numero di casi: 11. 8 i nuovi positivi di Isernia, 4 di Termoli, 3 di Santa Maria del Molise, Pesche e Camponarino, 2 di Campobasso e Montorio nei Frentani, 1 rispettivamente di Bonefro, Carpinone, Colli a Volturno e Macchiagodena. Tasso di positività al 6,2%. Sono 12 i guariti. Da registrare due nuovi ricoveri in Malattie Infettive e un dimesso dal reparto. Al Cardarelli risultano dunque 11 pazienti con Covid in cura, di cui uno in Terapia Intensiva. Di questi 8 non sono vaccinati, 1 ha fatto solo la prima dose, uno entrambe e uno ha anche la terza.

Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 387.

Intanto da oggi al via in Molise le prenotazioni per la terza dose per chi ha piu’ di 40 anni e ha ricevuto l’ultima dose da almeno 5 mesi. Le adesioni sul portale dedicato della Regione con possibilita’ in autonomia di scelta della data, orario e sede di somministrazione.