Per quanto riguarda l’applicazione del super Green Pass “sono sulla posizione di Massimiliano Fedriga”, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni”. Lo ha detto a margine di una conferenza stampa il presidente della Regione Molise, Donato Toma. “Secondo il mio punto di vista – ha spiegato – quando si va in zona gialla o arancione le limitazioni, in particolare per le zone arancioni, devono essere riservate ai no vax che rappresentano un problema serio”. Per Toma, dunque, “vaccinarsi e’ l’unico modo per salvarsi”. “In Molise – ha aggiunto – siamo messi benissimo, abbiamo superato il 90 per cento della prima dose, siamo tra l’88 e 89 per cento della seconda, e ad oltre 42 mila vaccinazioni con terza dose”.