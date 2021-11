La Pro Loco di Isernia, con l’approssimarsi delle festività natalizie, ha organizzato un mercatino di Natale all’interno del Parco Urbano della Stazione.

A tal fine, per il periodo che va dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, verranno assegnate otto casette di legno.

Possono concorrere all’assegnazione solo le attività che operano nel settore del food&beverage o che producono/trasformano/commercializzano prodotti enogastronomici.

Il costo per l’affitto di ogni casetta è di € 250, per l’intero arco temporale di svolgimento del mercatino (30 giorni).

È possibile che più assegnatari si alternino durante il predetto periodo, ma dovranno garantire la copertura integrale dei giorni che vanno dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Per ottenere l’assegnazione occorre inviare richiesta tramite email, all’indirizzo mifreda@tiscali.it, indicando nome e cognome, ragione sociale dell’attività e oggetto della vendita.