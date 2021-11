Share on Twitter

Nei giorni scorsi, le classi quarta e quinta del Liceo Scientifico di Agnone hanno visitato a Campobasso la mostra di artisti quali Francisco Goya, Pieter Paul Rubens e Domenico Fratianni nell’ambito dell’installazione culturale “Yo lo vi – Visioni di Guerra”.

“La nostra scuola è stata una delle prime in Molise che è riuscita a cogliere l’occasione e a portare in ragazzi fuori dal proprio comune in un’uscita didattica.- hanno commentato gli studenti- Un’uscita che ha fatto interessare di più all’arte di artisti che ha vissuto la guerra, ma soprattutto, questo viaggio d’istruzione, ci ha fatto vedere ancora più chiaro quel piccolo e progressivo ritorno alla normalità, tornare a poter essere felici con i propri compagni e i propri insegnanti e divertirsi imparando qualcosa di nuovo.”