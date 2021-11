Un deposito Agricolo in fiamme a Fornelli (IS) nella serata di ieri. Subito è scattato l’allarme da parte di alcuni residenti. I Vigili del Fuoco di Isernia, prontamente intervenuti, sono riusciti a domare in breve tempo le fiamme, contenendo i danni, salvando l’impianto fotovoltaico e mettendo in sicurezza alcune bombole di GPL.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.