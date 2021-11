Nuovo balzo in avanti dei contagi in regione. Nel bollettino di oggi – martedì 23 novembre – 53 positivi su 955 tamponi. Il tasso di positività sale al 5,5 per cento. Ci sono anche 35 guariti. Situazione invariata in ospedale dove restano 10 i pazienti ricoverati. Per quanto riguarda i nuovi contagi più della metà si registrano a Guglionesi che si conferma il centro più colpito degli ultimi giorni. Solo oggi 30 nuovi casi. Ci sono poi 6 casi a Termoli, 3 a Campobasso e Sepino, 2 casi a Isernia, Mafalda e San Giacomo, un solo caso a Larino, Montaquila, Palata, San Martino e Trivento.