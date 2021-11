La sanità molisana ci prova a ripartire sul fronte delle assunzioni. Banditi dall’Asrem due concorsi per 45 infermieri e 5 operatori socio sanitarie. Una soluzione parziale e insufficiente per la capogruppo in regione del Partito democratico, Micaela Fanelli, che ha presentato in regione una mozione che impegna su vari fronti il presidente – commissario Toma. Tra questi, la revoca o la modifica dei bandi appena adottati e la loro messa in linea col reale fabbisogno di personale, stimato dalla stessa azienda sanitaria in 912 unità. Personale da reclutare in tre anni. Al piano dei fabbisogni 2021 – 2023 manca, dice Fanelli, l’approvazione del da parte del Comissario ad acta.

A questi temi, Fanelli ne aggiunge altri due. Il recupero nel piano assunzionale degli operatori socio – sanitari che hanno prestato la propria opera nella fase acuta della pandemia, personale assunto a partita iva e per il quale è necessario un intervento parlamentare affinchè possa essere equiparato agli altri operatori ai fini della stabilizzazione. Su questo versante Fanelli sta lavorando insieme al parlamentare del movimento 5 stelle Antonio Federico per la presentazione di un emendamento al DDL bilancio 2022 elaborato dal governo. La vicenda, dagli esiti incerti, merita la massima considerazione soprattutto rispetto a figuere che hanno letteralmente operato a mani nude contro il covid quando la pandemia si è manifestata nella maniera più cruenta. Gli angeli del Covid, come sono stati chiamati, hanno diritto a concorrere al pari di altri alle stabilizzazioni previste da Draghi.

Inoltre, sempre la mozione Fanelli, propone l’introduzione di una nuova figura professionale: l’infermiere di famiglia o di Comunità.

Dai concorsi banditi dall’Azienda Sanitaria manca la riserva in favore delle categorie protette, una lacuna che va corretta.