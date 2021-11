Share on Twitter

Share on Facebook

Gli uomini del commissariato di Termoli, hanno emesso due divieti d’avvicinamento nei confronti di un 26enne e 38 enne per violenze e minacce nei confronti delle loro ex compagne.

Il 26enne termolese, ha aggredito sia verbalmente che fisicamente in più occasioni l’ex compagna: la donna ha deciso di chiedere aiuto perchè aveva paura per la sua vita e per quella delle persone a lei care.

Identico provvedimento è stato preso per un 38enne di origini campane, ma residente a Termoli: perseguitava l’ex fidanzata, non essendosi mai rassegnato al termine della relazione sentimentale, la vittima s i è rivolta alla polizia per chiedere aiuto

La Questura ricorda che è a disposizione dei cittadini anche l’applicazione per smartphone YouPol, con cui è possibile segnalare, tra gli altri, episodi di violenza verificatisi tra le mura di casa, anche in forma anonima.