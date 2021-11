Si accendono i riflettori anche sull’attività agonistica dedicata al settore degli esordienti nell’impianto di Campodipietra, per un’intera giornata di competizioni che ha visto impegnata la categoria degli esord B al mattino ed i più grandi della categoria A al pomeriggio.

Come di consuetudine, la prima uscita stagionale di questo settore desta sempre molta curiosità, specie verso i più giovani che affrontano le competizioni ufficiali del circuito federale per la prima volta. La Hidro Sport, forte del suo espertissimo organico tecnico in grado di mantenere costantemente ad alti livelli il proprio standard di supporto e ricambio proveniente dai vivai, si è distinta in modo frequente in tutte le discipline di scena oggi, collezionando a fine manifestazione ben 21 piazzamenti da podio con 8 successi pieni.

Tra le gli Esordienti B successo per Marta Ziccardi nei 50 rana con Maria Fiardi bronzo, Daniele La Barbera argento nei 50 rana, Gabriele Ricci argento nei 100 dorso con Samuele Iannetta bronzo; Luciano Iannetta argento nei 100 farfalla con Riccardo Muccitto bronzo. Argento per la 4×50 mista mixed composta da Ricci-Ziccardi-Muccitto-Fiardi.

Ancora più consistente il bottino tra gli esordienti A con 7 successi ottenuti da Gemma Guiderdone nei 100 dorso e 200 farfalla, Eleonora Patierno nei 50 SL, Christian Giamberardino nei 50 rana (anche argento nei 200 misti), Francesco Marra nei 100 farfalla (anche argento nei 200 SL), Riccardo Mariano nei 100 dorso e dalla 4×50 mista mixed composta da Mariano-Giamberardino-Guiderdone-Patierno; argento per Vladislav Khamchuk nei 100 dorso (poi bronzo nei 200 SL), per Maria Ludovica Tremonte nei 50 rana, bronzo per Martina Notardonato nei 200 farfalla.

Nello specifico questi i risultati completi di tutti gli atleti giallo-blu: Baratta Silvia (2013) 50 SL 1’00”30;

Bellucci Maria (2012) 50 Rana 54”30 50 SL 50”20; Fiardi Maria (2012)50 Rana 50”10 50 SL 41”00;

Guiderdone Gemma (2010) 200 Farfalla 2’48”20 100 Dorso 1’18”30; Iannone Maddalena (2011) 100 Dorso 1’43”20 50 SL 47”30; Notardonato Martina 2011 200 Farfalla 3’11”60 50 SL 36”60; Oriente Elena (2011) 50 SL 41”50; Palladino Alice (2011) 100 Dorso 1’31”90 50 SL 33”80; Pannunzio Benedetta (2012) 100 Dorso 1’55”70 50 SL 46”00;Patierno Eleonora (2010) 100 Dorso 1’21”80 50 SL31”40; Renzi Giorgia (2012) 50 SL 58”40; Ricci Chiara (2010) 50 Rana 46”20 50 SL 34”50; Rossi Elena (2013) 50 Rana 1’03”00 50 SL 58”50; Tremonte Cecilia (2013) 50 Rana 58”30; Tremonte Maria Ludovica (2010) 50 Rana 40”30 50 SL 35”60; Ziccardi Marta (2012) 50 Rana 43”70 50 SL 40”50 in ambito femminile.

Abbruzzese Matteo (2009) 50 Rana 59”30 200 SL 3’17”40; Antenucci Nicolas (2011) 100 Dorso 1’44”70 50 Rana 52”50; Carpino Mattia (2010) 100 Dorso 1’30”50 200 SL 2’49”30; Ciccarelli Nicolo’ (2011) 100 Dorso 1’30”40 50 Rana 48”40; De Ritis Lorenzo (2012) 100 Farfalla 2’14”00 50 Rana 1’01”50; Di Lullo Andrea (2012) 100 Dorso 1’33”60 50 Rana 51”70; Di Stella Mariano (2012) 100 Dorso 2’08”60 ; Di Toro Michele (2012) 100 Farfalla 1’47”80 50 Rana 57”00; Fasciano Francesco (2010) 200 Misti 2’55”80 50 Rana 42”90; Ferretti Massimo (2010) 100 Dorso 1’37”10 50 Rana 42”10; Giamberardino Christian (2009)

200 Misti 2’43”10 50 Rana 37”60; Iannetta Luciano (2011) 100 Farfalla 1’36”30 100 Dorso 1’40”60;

Khamchuk Vladyslav Luigi (2009) 100 Dorso 1’16”10 200 SL 2’29”70; La Barbera Daniele (2011)

100 Dorso 1’30”70 50 Rana 45”00; Mancini Raffaele (2012) 100 Dorso 1’53”00 50 Rana 1’06”50; Mariano Riccardo (2009) 100 Dorso 1’14”00; Marra Francesco (2009) 100 Farfalla 1’15”50 200 SL 2’19”90; Miscischia Federico (2012) 100 Dorso 1’56”50 50 Rana 1’05”80; Montazzoli Jacopo -(2010)

100 Dorso 1’28”50 50 Rana 47”80; Muccitto Riccardo (2011) 100 Farfalla 1’38”10 50 Rana 53”70; Paventi Mattia (2012) 100 Dorso 1’56”50 50 Rana 1’16”40; Ricci Gabriele (2011) 100 Dorso 1’25”60 50 Rana 52”90; Schionato Riccardo (2010) 100 Dorso 1’31”10 50 Rana 47”40; Spedalieri Giuseppe (2010) 100 Dorso 1’31”80 50 Rana 44”60; Spensieri Mattia (2010) 50 Rana 1’03”70 200 SL 3’18”40; Vitantonio Marco (2010) 100 Farfalla 1’30”50 200 SL 2’49”00; Voronetskyy Aleksandr (2012) 100 Dorso 1’48”50. 50 Rana 1’03”50; Zeoli Loris (2012) 100 Dorso 2’09”20 50 Rana 1’04”40; Ziccardi Francesco (2009) 100 Dorso 1’27”10 50 Rana 44”90; Zichella Emanuele (2012) 100 Dorso 1’32”50 50 Rana 54”70 per quanto riguarda il settore maschile.

Fonte: Ufficio stampa