Nella settimana appena trascorsa in Molise, con la sola eccezione dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi, sono in aumento tutti i numeri della pandemia. Crescono i nuovi contagi che sono stati 159 contro i 136 dei sette giorni precedenti. Sale ancora anche il tasso di positività che dal 3,4 passa al 3,9 per cento (sono stati 4.048 i tamponi processati) ed è molto al di sopra della media nazionale. Gli attualmente positivi passano dai 245 di lunedì scorso ai 342 di oggi. Balzo in avanti anche per i ricoveri: in una settimana i pazienti al Cardarelli di Campobasso passano da 2 a 10, stabile invece la situazione in Terapia intensiva dove resta ricoverato un solo paziente. Negli ultimi sette giorni nessun decesso, resta quindi fermo a 503 il numero delle vittime in regione dall’inizio della pandemia.

Confrontando i dati con la situazione che il Molise viveva esattamente un anno fa emerge ancora una volta la fondamentale importanza dei vaccini. Nella settimana dal 15 al 22 novembre dello scorso anno in Molise gli attualmente positivi erano 2.462, ora sono 342. I ricoverati in regione erano 60, oggi sono 10. In terapia intensiva lo scorso anno di questi tempi i pazienti in rianimazione erano 10, ora uno solo. In una settimana – un anno fa – ci furono 821 nuovi casi, in quella appena trascorsa 159. Il tasso di positività arrivava fino al 15 per cento, oggi è sotto il 4. I morti della settimana furono 21, ora 0.