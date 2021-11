Andamento del Covid in regione, con il bollettino diramato in serata dall’Asrem.

Il tasso di positività, come di solito accade il lunedì, ridiscende al di sotto dei livelli di rischio. Oggi allo 0,36% sulla base dell’unico caso emerso dai 273 tamponi processati.

Gli attualmente positivi sono 341, dei quali dieci ricoverati al Cardarelli: 9 in area medica e 1 in terapia intensiva.

E’ stata invece trasferita al Policlinico Federico secondo di Napoli la bambina di quattro anni, risultata positiva a Guglionesi, arrivata al Cardarelli. I sanitari dell’ospedale di Campobasso hanno ritenuto di doverla trasferire in un centro pediatrico attrezzato Covid, benché le sue condizioni non siano particolarmente preoccupanti.

Dal bollettino di oggi non risultano decessi, né nuovi ricoveri e né guariti