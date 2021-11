Anche Capracotta si è unita alla scia di celebrazioni in occasione della Festa dell’Albero 2021. Infatti, sono state messe a dimora tre piantine, una per ogni scuola del plesso scolastico.

“Una bella cerimonia, oggi a Capracotta, in occasione della Giornata nazionale degli alberi. Abbiamo celebrato, infatti, la Festa dell’albero con la messa a dimora di tre piantine, una per ogni scuola del nostro plesso scolastico. Una cerimonia semplice, ma di grande valore simbolico, perché richiama ognuno di noi ad un impegno sempre più convinto a favore della conservazione e della tutela del nostro patrimonio ambientale. – ha commentato il Sindaco Candido Paglione – Un impegno a mettere in atto ogni azione utile per salvare il pianeta, perché ogni anno, per colpa di comportamenti sbagliati, scompaiono migliaia di specie vegetali e animali che le nuove generazioni non potranno vedere. Per questo ringrazio i bambini e i ragazzi della nostra scuola, insieme a tutto il corpo docente, per l’importante lavoro di sensibilizzazione e di conoscenza realizzato. Ringrazio il nostro parroco, don Elio Venditti, sempre attento e presente e i carabinieri forestali per il prezioso sostegno dato all’iniziativa.“