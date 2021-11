Di scena ieri nella piscina del Centro Sportivo m2 di Campodipietra la prima tappa “Molise Winter tour” riservata alla categoria esordienti (B/A). Buone le prestazioni degli atleti della M2 che con Alessandra Sarra nella categoria B centra due podi nei nel 50 stile libero (36”4) e nel 100 dorso (1’32”7), dove medaglia di bronzo è la sua compagna di squadra Delia Barisciano (1’43”8). Tra i maschi sfiora il podio Alfonso Orrino 4° nei 100 farfalla (1’38”8). Terzo gradino del podio per la staffetta 4×50 mista con Alessandra Sarra, Riccardo Mancini, Alfonso Orrino e Delia Barisciano (2’58”8). Tra gli esordienti A Mariapia Evangelista porta a casa l’oro nel 50 rana (40”2) e sfiora il podio nel 50 stile (33”). Chiude ad un passo dal podio dei 200 farfalla Beatrice Orrino (3’49”1) In campo maschile Luigi Pallante domina la scena nei 200 misti chiusi al primo posto (2’38”) e nel 200 stile (2’19”8). Nel 100 dorso bronzo per Luigi Bozza (1’17”6). Podio sfiorato nel 50 rana per Alessandro Mancini (41”1). Terzo gradino del podio per la staffetta 4×50 misti con Luigi Bozza, Mariapia Evangelista, Luigi Pallante e Beatrice Orrino (2’23”7).

Fonte, ufficio stampa