“Il cluster scoppiato nella scuola d’ infanzia a Guglionesi non deve preoccupare perché la situazione è sotto controllo” ha detto il sindaco Mario Bellotti.

Sono state chiuse 4 classi della primaria e una della sezione della scuola d’infanzia.

Decisione presa in base al protocollo stilato dal Ministero della Salute che delega i dirigenti scolastici a prendere la decisione di chiudere o meno le singole classi e non l’intero istituto che è una decisione che spetta al sindaco tramite un’ordinanza ma solo in casi estremi.

Insieme al dipartimento di prevenzione nella persona della dottoressa Montanaro, con la dirigente Patrizia Ancora di chiudere solo le classi dove sono presenti i bambini positivi.

La mensa scolastica per disposizione del sindaco Mario Bellotti rimarrà chiusa per la positività di tre operatori.

Non ci sono casi gravi e gli edifici sono stati sanificati nella giornata di ieri.