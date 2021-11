Share on Twitter

Meno tamponi e meno positivi, come sempre nel fine settimana. Il bollettino Covid della domenica conta 8 nuovi casi su 215 tamponi processati. Il tasso di positività è al 3,7 per cento. I nuovi casi sono 2 a Guglionesi e Montorio, un caso a Forlì de Sannio, Fornelli, Isernia e Larino. Nel bollettino anche 21 guariti mentre continua a salire il numero dei ricoveri: nelle ultime ore un altro paziente è arrivato al Cardarelli da Montorio. Sono ora complessivamente 10 i ricoverati al Cardarelli, di questi solo uno è in terapia intensiva. Il numero degli attualmente positivi scende a 356.