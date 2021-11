In dad due classi a Colli al Volturno.

A seguito dell’accertata positività al Covid-19 di due soggetti appartenenti al personale scolastico dell’Istituto Comprensivo di Colli a Volturno e tenuto conto delle possibili interferenze così come dei potenziali contatti già intervenuti fra docenti, alunni e personale vario, con riferimento a tutte le classi dei due ordini di scuola (primaria e secondaria di primo grado) è stata disposta – comunica il Sindaco Emilio Incollingo – la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni del primo ciclo d’istruzione (primaria e secondaria di primo grado) nei giorni 22 e 23 novembre.

Gli alunni delle classi I e III della scuola secondaria, unitamente al personale interessato, in esecuzione dei nuovi protocolli saranno sottoposti al tampone al tempo zero nella tarda mattinata di lunedì. In caso auspicato di esito negativo, che sarà disponibile verosimilmente nella giornata di martedì, si rientrerà a scuola mercoledì e si applicherà la sorveglianza con testing sui soggetti riscontrati negativi fino al giorno 26 novembre nella cui mattinata si effettueranno i tamponi molecolari di verifica finale a 5 giorni. Prima del rientro in aula sarà effettuata una sanificazione straordinaria dell’edificio scolastico. Tutta la comunità scolastica è invitata ad un comportamento di ragionevole prudenza e cautela.