“Impariamo ad amare ma anche a non amare più“ parole semplici ma cariche di un significato profondo quelle pronunciate dall’avvocato Paola Cantelmi presidente del comitato pari opportunità nel corso di un incontro organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati “La Violenza di genere.Strumenti legislativi di contrasto e cultura del rispetto”.

A pochi giorni dalla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le notizie di cronaca ci dicono che non possiamo abbassare la guardia “Questa giornata la voglio dedicare a un mamma e al suo bambino, entrambe vittime di una violenza cieca e aberrante che ci lascia attoniti- ha detto ‘l’avvocato Cantelmi “contrastare con ogni mezzo preventivo e repressivo, fondamentale è promuovere la cultura di genere eliminare i retaggi culturali arrivare a combattere ad armi pari con azioni forti e sinergiche per poter contrastare questo fenomeno che ha radici profonde” ha continuato l’avvocato.

Tutti gli interventi hanno trattato molteplici aspetti e in particolare degli strumenti legislativi e culturali per contrastarlo, i relatori hanno concordato di quanto sia importante promuovere una cultura di genere per costruire una società civile tesa al rispetto dell’altro e delle diversità e bisogna cominciare partendo dalle scuole dell’infanzia.

Presente all’incontro l’avvocato Gassani, presidente nazionale dell’associazione matrimonialisti d’Italia, che ha ribadito che i numeri parlano chiaro stiamo combattendo una guerra civile e di come non basti inasprire il codice penale ma è importante che ci sia una risposta dello stato concreta.

“Dobbiamo cominciare a portare quest’incontri tra le persone, nelle scuole- ha detto Gassani- far capire alle donne che uno schiaffo non è un gesto d’amore. “

“Purtroppo all’ordine del giorno nella cronache nazionali si parla di reati di femminicidio, in Molise non sono presenti casi ma si registrano reati spia da non sottovalutare” ha detto l’avvocato D’Aloisio.

Le azioni da mettere in campo sono molte e nella nostra regione la strada da fare è ancora lunga per contrastare il fenomeno e le azioni da mettere in campo sono tante: ma l’ordine degli avvocati è pronto a scendere in campo come ha sempre fatto.