Risalgono ancora i contagi in Molise. Nelle ultime, 24 ore 39 positivi su 608 tamponi processati con un tasso di positività al 6,4 per cento. Invariata invece la situazione in ospedale dove restano 9 i pazienti ricoverati. Nel bollettino nessun guarito. Per quanto riguarda i comuni interessati dai nuovi casi, spiccano i 14 contagi di Guglionesi dove si è sviluppato un nuovo cluster in particolare tra i bambini. Ci sono poi 4 casi a Larino, 3 casi a Isernia e Portocannone, 2 casi a Campobasso, Fornelli, Mafalda, un solo caso a Campodipietra, Carpinone, Casacalenda, Miranda, Montorio, Pesche, Pozzilli, Rionero e Termoli. Gli attualmente positivi in regione salgono a 356.