Si accenderanno sabato 4 Dicembre alle ore 17:30, da Piazza Falconi a Capracotta, le luci dell’albero di Natale e del nuovo presepe allestito per l’ottavo anno consecutivo nella piazza più alta degli Appennini.

“Un appuntamento che ormai è entrato a far parte delle tradizioni natalizie capracottesi e che anche quest’anno, con le dovute accortezze, non mancherà. – spiegano dalla Pro Loco dell’Altissimo Molise – Sarà consigliato a tutti coloro che accederanno in piazza di indossare la mascherina.”

L’accensione sarà accompagnata dalle musiche dell’ensamble “Tersicore”.