Il Comune di Belmonte del Sannio ha installato una nuova pensilina per migliorare il comfort dell’attesa dei pendolari presso l’area di fermata degli autobus di via Cardarelli.

“L’intervento si è reso necessario per rendere più confortevole l’attesa – hanno spiegato dal Municipio – in particolar modo in presenza di condizioni meteorologiche avverse, e per incrementare la sicurezza di coloro che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici.”