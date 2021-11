L’Azienda sanitaria regionale ha bandito due concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 45 infermieri e 5 operatori socio sanitari. Si tratta, nello specifico, di una prima parte delle complessive 150 assunzioni programmate sulla base del Piano dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 dell’Asrem.

Le domande dovranno essere presentate in via telematica attraverso il portale dell’azienda sanitaria regionale e dovranno pervenire pervenire entro e non oltre le ore 18 del prossimo 20 dicembre. La relativa graduatoria che verrà stilata resterà in vigore per 24 mesi e servirà ad attingere progressivamente le figure necessarie. Il concorso non ha limiti di età, un dato positivo che consente a chiunque di partecipare. Per le due categorie previste, occorrono il possesso del diploma di laurea in infermieristica o quello di infermiere, nonché l’iscrizione al relativo albo professionale, per il concorso riservato agli infermieri; occorre invece l’attestato di qualifica per Operatore Socio Sanitario per la categoria degli OSS.

Nella normativa bandita è prevista una riserva in favore dei volontari per le Forze Armate, 2 posti nella categoria degli operatori socio sanitari e 13 in quella degli infermieri.

L’iniziativa dell’Asrem apre uno spazio assunzionale ampio destinato ad essere integrato laddove passassero le modifiche all ddl bilancio 2022 all’esame del Parlamento. La questione, evidenziata dal consigliere regionale Gianluca Cefaratti, si riferisce ai 90 milioni stanziati dal governo Draghi per la stabilizzazione del personale socio – sanitario impegnato durante la fase acuta dell’emergenza covid. La vicenda, in Molise, riguarda circa 80 operatori socio – sanitari a suo tempo contrattualizzati a partita iva. Occorre, nei confronti di questi ultimi, una modifica alla legge di bilancio, intervento che Cefaratti ha sollecitato sia al Presidente della Regione che alla delegazione parlamentare.