Ieri pomeriggio in un ristorante di via Biferno, un 45enne che si trovava in compagnia dei figli minorenni e della moglie è stato aggredito da due uomini che si trovavano anche loro nel locale.

Sembra che l’aggressione sia scaturita da futili motivi: pare che uno dei due uomini abbia chiesto al 45enne perchè li stesse guardando, da quella frase sono scaturiti schiaffi e spintoni.

I due uomini sono scappati mentre arrivava la pattuglia dei carabinieri.

Rimasti feriti nella colluttazione anche i figli e la moglie del 45 enne che hanno cercato di difenderlo sono stati soccorsi dai medici del 118 e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo per ulteriori accertamenti.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Campomarino.