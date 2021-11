L’assessore alle politiche sociali, Leda Ruggiero, rende noto che sul sito web del Comune di Isernia è stato pubblicato l’Avviso avente ad oggetto l’assegnazione, alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza pandemica, di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari, così come previsto dall’ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.