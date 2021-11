Educazione ambientale, l’Amministrazione comunale di Salcito e le associazioni presentano la Festa dell’albero. Il Comune di Salcito, in collaborazione con la Proloco Salcitana, Legambiente Molise, la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Molise, Turismo in Molise, invita tutti a partecipare alla “Festa dell’Albero” il 20 novembre 2021, con inizio alle ore 15.30 presso la “Fonte del Trucco” per la piantumazione di 18 nuovi alberi. “È questo un investimento – fanno sapere gli organizzatori – che oggi come Amministrazione comunale e associazioni facciamo per le nuove generazioni, perché cresca e si fortifichi il senso di appartenenza e protezione della natura e del nostro pianeta”. I ragazzi del catechismo del paese, sono stati già introdotti nell’argomento, con un approfondimento sugli alberi, sulla loro forma e la simbologia. Gli alberi che saranno piantati domani 20 novembre, sono stati gratuitamente forniti dal vivaio regionale. La Festa dell’Albero si svolge nell’ambito del Life Terra, un progetto europeo di cui Legambiente fa parte e che si prefigge l’importante obbiettivo di piantumare 500milioni di alberi nei prossimi 5 anni (di cui 9 milioni in Italia).