Sono 16 i nuovi contagi registrati nelle ultime ore in Molise sui 677 tamponi processati, con il tasso di positività al 2,3%. E’ ancora Isernia il comune più colpito con 4 nuovi casi. Seguono Campomarino, Monteroduni, Pesche e Termoli con 2, Castelmauro, Guglionesi, Montorio nei Frentani e Pescolanciano con un solo nuovo contagio. Il bollettino Asrem parla anche di un nuovo ricovero in Malattie infettive ma anche di 9 guariti. Gli attualmente positivi sono 317, i pazienti ricoverati per Covid al Cardarelli sono 9, di cui 8 in Malattie infettive ed uni in Terapia intensiva. Le vittime, dall’inizio della pandemia, sono 503.