Un’anziana di 92 anni è stata investita da un furgone durante una manovra di retromarcia nel pomeriggio di oggi in via Alfano a Termoli. L’autista del mezzo le ha prestato soccorso. La donna è stata trasportata in ambulanza al San Timoteo dove è ricoverata sotto stretta osservazione.

Sul posto per tutti i rilievi del caso la polizia municipale.