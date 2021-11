Un accordo e un aiuto concreto per facilitare la ripresa delle attività sportive. Sport e Salute e Europcar hanno appena siglato una partnership finalizzata ad agevolare gli spostamenti delle Associazioni e delle Società Dilettantistiche Sportive, dei loro tesserati (atleti, tecnici e dirigenti) e degli Organismi Sportivi, offrendo condizioni vantaggiose sul noleggio di auto e furgoni in Italia e all’estero.

Europcar – il leader europeo del noleggio di auto e di veicoli commerciali leggeri – è parte di Europcar Mobility Group, uno dei più importanti player nel mercato della mobilità, presente in oltre 140 Paesi e in grado di offrire un’ampia gamma di servizi di noleggio per soddisfare ogni specifica esigenza dei propri Clienti.

Una volta effettuata la registrazione sul sito di Sport e Salute S.p.A. (www.sportesalute.eu/convenzioni/europcar.html) le ASD/SSD e i loro tesserati saranno abilitati a usufruire di tutte le agevolazioni previste:

• 20% di sconto in Australia, Belgio, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Regno Unito, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Portogallo e USA;

• 15% di sconto nel resto del mondo (ad eccezione di Giappone, Cina, India);

• 10% di sconto in Canada;

• 10% di sconto per i veicoli commerciali;

La partnership con Europcar si va ad aggiungere al ventaglio di convenzioni che Sport e Salute S.p.A. mette a disposizione di tutte le ASD e SSD al fine di offrire loro un supporto tangibile per la ripartenza dello sport.

Termini e condizioni e tutti i dettagli della convenzione sono disponibili sulla pagina www.sportesalute.eu/convenzioni/europcar.html

Fonte: Ufficio stampa Coni Molise