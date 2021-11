Un bazar da terzo mondo. E’ questa l’impressione che resta al termine della conferenza stampa convocata dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle per commentare due vicende di cui alle cronache politico-amministrative recenti: il giudizio di parifica espresso dalla Corte dei Conti sul bilancio regionale e la vicenda Cosib, e con le anomalie che riguardano la presidenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della valle del Biferno. L’impressione da bazar da terzo mondo la si ha proprio rispetto a questa ultima vicenda, laddove a fronte di una pronuncia dell’Anac, l’autorità nazionale anti corruzione che ha decretato la incompatibilità dell’attuale presidenza per contrasto con la legge Severino, ha fatto riscontro la presa di posizione contraria dell’organo interno al Cosib deputato – questa l’anomalia – proprio a dare esecuzione alle pronunce dell’anti corruzione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza interno al Cosib, in pratica, anziché dare esecuzione al provvedimento dell’Anac, con una nota ne ha vanificato gli intenti lasciando l’attuale presidente, Roberto Di Pardo, sindaco di Petacciato, al proprio posto. Cosa unica mai accaduta in Italia, dicono i 5 Stelle, che, dopo aver sollevato la questione, non escludono adesso il ricorso alla magistratura ordinaria.

Secondo tema toccato nella conferenza stampa è stato quello del severo giudizio di parifica espresso dalla Corte dei Conti sul bilancio regionale. Sanità, consulenze, trasporti, partecipate regionali, contenziosi aperti: sono stati questi i temi finiti sotto la lente dei giudici amministrativi. Un quadro a tinte fosche la cui responsabilità – dicono i 5 stelle – ricade sulle spalle dell’attuale governo regionale.