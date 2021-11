Arrivano per la prima volta anche a Campobasso i treni d’epoca che tanto successo hanno avuto negli ultimi anni sulla tratta ferroviaria Carpinone-Sulmona. L’associazione Le Rotaie e la Fondazione FS promuovono un nuovo itinerario sulla ferrovia Termoli-Campobasso. Sabato 11 dicembre, con partenza alle 9.30 da Termoli, un convoglio storico composto da carrozze “Terrazzini e Centoporte” percorrera’ la tratta che attraversa la provincia di Campobasso lungo la valle del Biferno risalendo verso il valico di Campolieto, facendo tappa al mattino a Casacalenda per l’accoglienza della comunita’ locale e per visitare il paese sede del Maack, Museo all’aperto d’arte contemporanea Kalenarte, con successiva sosta a Campobasso e poi, ripartendo dal capoluogo, con le luci della sera, giungera’ a Larino per le suggestive luminarie artistiche di Natale nel centro storico. “L’Amministrazione comunale di Campobasso – ha detto l’assessore alla Cultura del Comune, Paola Felice – sta lavorando al fine di garantire ai turisti, che potrebbero essere per l’occasione oltre 200, la migliore accoglienza attraverso un lavoro di coinvolgimento e coordinamento delle attivita’ commerciali e di ristorazione, luoghi della cultura, per i quali si prevede un’apertura straordinaria, con visite guidate nel borgo” .