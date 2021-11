Il Tar Molise ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare per l’Emodinamica all’ospedale San Timoteo presentata per mano degli avvocati Pino Ruta e Massimo Romano, dagli amministratori di maggioranza di Termoli, in qualità di cittadini, e dall’associazione Cuore molisano.

Il direttore dell’unità di Cardiologia del San Timoteo aveva disposto la parziale inattività della reperibilità medica emodinamica per alcune fasce orarie e giornate nel periodo dal 1° novembre al 25 novembre 2021. A questo si opponeva il ricorso. Per i giudici, però, questo provvedimento del direttore è sorretto da “rappresentate criticità organizzative relative alla copertura dei turni di reperibilità in relazione alla carenza di personale medico“.

Però i giudici sottolineano anche altro: “L’assai limitato arco temporale di efficacia del provvedimento gravato è coerente con la sua natura contingente, non risultando all’evidenza che esso possa assurgere a misura organizzativa stabile, o, in questa forma, reiterabile ad libitum”. Tradotto in parole povere, il servizio a singhiozzo non può durare a lungo. Ecco quindi che il sindaco di Termoli interviene prontamente: “Il Tar ha ritenuto – ha detto il sindaco Roberti – che in considerazione della carenza di personale medico, l’interruzione parziale del servizio sia una misura “non manifestamente sproporzionata”, ma solo in quanto “contingente” e dunque in via del tutto straordinaria, precisando che la stessa non può essere, invece, reiterata ad libitum, come purtroppo sta avvenendo da settembre. Pertanto, proprio alla luce delle chiare indicazioni pervenute dal Giudice Amministrativo, abbiamo invitato e diffidato la Asrem a prendere atto del provvedimento e a darvi integrale esecuzione sin dal prossimo mese di dicembre, ripristinando la piena operatività del servizio di emodinamica, stante il divieto di reiterare l’interruzione trasformandola in una misura organizzativa stabile”