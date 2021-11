Si terrà domani, alle ore 16 presso l’Hotel Capracotta, il convegno sui cambiamenti climatici e sulle vulnerabilità dell’Alto Molise. L’iniziativa, rientrante nell’ambito del progetto di ricerca MOVING, vedrà la presenza di docenti dell’UNIMOL e di diversi Sindaci altomolisani.

Il primo cittadino di Capracotta, Candido Paglione, ha comunicato che in occasione dell’evento presenterà in anteprima i primi dati relativi alla qualità ambientale della zona: “Si tratta di un’occasione per ribadire l’importanza del nostro progetto, che riguarda il laboratorio per la sostenibilità ambientale che sta ricevendo l’attenzione che merita. Presenterò in anteprima i dati sulla qualità ambientale del nostro territorio. Un’iniziativa, quella di domani, particolarmente utile anche perché si rivolge a questa parte del territorio altomolisano che, in più occasioni, ho definito come il quadrilatero dell’eccellenza del comparto lattiero caseario. Un grazie ai sindaci dell’Alto Molise che con Capracotta condividono questa missione e all’Unimol per il costante supporto.”