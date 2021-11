Share on Twitter

I Carabinieri di Campobasso hanno arrestato un 46 enne pregiudicato per possesso di eroina e cocaina. L’uomo si è mostrato nervoso durante una perquisizione che è stata poi estesa alla sua abitazione. Grazie all’aiuto di un cane antidroga, sono stati trovati 11 grammi di eroina in una scarpa da ginnastica, e quasi mezzo grammo di cocaina in un cassetto. Il 46enne, con diversi precedenti penali, si trova ora ai domiciliari.