ARGENTA. Tragico scontro nel ferrarese, nella località di Argenta: non c’è stato scampo per due ragazze. Hanno perso la vita la 20enne Paola Carrozza, originaria di Santa Croce di Magliano e l’amica Marialuisa Sibilio di 21 anni. In fin di vita anche un’altra ragazza che era al volante dell’auto su cui viaggiava con le altre 2 giovani. Erano all’interno di una Mitsubishi Colt, che si è scontrata con una Hyundai Kona, al cui volante c’era un uomo.

Dopo l’impatto tra le due vetture, la Colt è finita contro un albero. Il fondo stradale insidioso a causa della pioggia avrebbe contribuito. Su via Matteotti, in passato si erano verificati già altri incidenti mortali. Ferito in modo non grave anche il conducente della Kona. Sul posto i carabinieri, la polizia municipale, i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.

Le salme delle due ragazze sono state ricomposte all’obitorio dell’istituto di Medicina legale di Ferrara, a disposizione della Procura estense, che dovrà decidere se effettuare o meno l’autopsia.

Lutto in paese, a Santa Croce, dove si è diffusa la notizia: la famiglia Carrozza si era trasferita in Emilia-Romagna per lavoro.