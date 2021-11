Bleona Tafallari, 19 anni, è nata in Kosovo e ha vissuto in Molise, a Isernia, dove, già a 16 anni, secondo la procura di Milano, si sarebbe radicalizzata con l’Isis . È sata arrestata a Milano con un’accusa pesante per la sua età: terrorismo internazionale. Sarebbe organica all’organizzazione dei ‘Leoni dei Balcani’, una delle costole dello Stato Islamico. E in questo ruolo avrebbe attivamente cercato di portare nuove braccia alla causa della jihad, facendo proselitismo anche tra ragazze minorenni e rilanciando ogni possibile contenuto video, da quelli degli attentati alle immagini di donne guerrigliere con i kalashnikov in mano.