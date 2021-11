Share on Twitter

“E’ stata una indagine molto complessa e che ha toccato l’animo di ogni poliziotto”. Così il questore di Campobasso parla della vicenda che ha avuto una svolta decisiva nelle ultime ore con l’arresto di un giovane che nella notte dell’11 agosto scorso entrò in una abitazione di Termoli dovè rapinò l’anziana proprietaria di casa e compì su di lei violenza sessuale. Si tratta di un marocchino di 28 anni che dopo tre mesi di indagini, svolte dal commissariato della città adriatica, è finito in manette. La misura cautelare emessa dai magistrati di Larino è stata eseguita nel centro di Firenze dai carabinieri che avevano fermato il giovane per un controllo. L’uomo ora si trova nel carcere di Sollicciano. I dettagli della vicenda sono stati forniti questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Campobasso dal questore del capolugo Giancarlo Conticchio e dal dirigente del Commissariato di Termoli Maria Concetta Piccitto.

L’aggressore entrò nell’abitazione da una porta-finestra, l’anziana lo sorprese mentre era intento a rubare denaro e preziosi. A quel punto il 28enne aggredì la donna mettendole le mani al collo e pochi istanti dopo abusò sessualmente di lei, prima di scappare via.

Nel corso delle indagini sono state visionate moltissime ore di registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e proprio grazie ad uno di questi filmati è stato individuato il responsabile della rapina e della violenza sessuale. L’uomo è stato poi riconosciuto non solo dalla vittima ma anche da un’altra donna che aveva incontrato in strada e nei confronti della quale aveva compiuto molestie sesssuali.

Il marocchino nel video aveva due bottiglie di birra tra le mani, bottiglie che poi sono state trovate davanti all’abitazione della donna rapinata. L’uomo è senza fissa dimora e negli ultimi mesi ha girato tutto il territorio nazionale. “E’ stata una indagine complessa che ha toccato l’animo di ogni poliziotto – ha sottolineato il questore Conticchio -. Le telecamere di videosorveglianza sono state importantissime per risolvere il caso, ma fondamentale è stata anche la collaborazione della vittima, una donna veramente in gamba che è stata precisa e puntuale nel fornire dettagli importanti”.