Alla fine il Tar Molise ha deciso di rinviare al prossimo primo dicembre la decisione sulle impugnative proposte da associazioni e cittadini contro il Programma Operativo Sanitario 2019 – 2021 adottato dal commissario ad acta Toma. La decisione dei giudici amministratiti è motivata dal fatto che sempre il primo dicembre, sullo stesso argomento, sono già calendarizzati i ricorsi dei comuni di Campobasso, Isernia, Larino e Guglionesi. Quelli invece previsti in origine per oggi si riferiscono alle impugnative proposte dal Forum per la Sanità, dal Comitato vittime Covid, dagli amministratori del Comune di Termoli e dall’associazione Cuore Molisano.

Sapremo quindi solo agli inizi del mese prossimo se il controverso documento verrà sospeso dai giudici amministrativi così come tutti chiedono. A patrocinare i ricorsi oggi in calendario, l’avvocato Vincenzo Iacovino.

Da parte dell’avvocato Iacovino arriva anche una valutazione che si riferisce alle recenti dichiarazioni rilasciate dal commissario Toma, anch’egli scontento di un provvedimento da lui adottato ma confezionato dal predecessore Giustini. Perché – si chiede l’avvocato Iacovino – Toma allora non revoca in autotutela il POS?

In discussione, questa mattina, anche un’altra impugnativa che riguarda un provvedimento temporaneo emanato dall’Asrem col quale si riducono i servizi di emodinamica presso l’ospedale San Timoteo di Termoli. Il collegio dei giudici si è riservato la decisione sull’istanza di sospensione cautelare proposta dagli avvocati ricorrenti, Massimo Romano e Pino Ruta.

Sul piano politico, invece, va registrata l’ennesima battuta di arresto della maggioranza Toma che nell’ultimo consiglio è stata battuta su una mozione proposta dal Movimento 5 Stelle con la quale è stato chiesto l’annullamento del piano operativo varato dal commissario.