Salgono i casi anche in Molise. Sono 56 quelli riscontrati e riportati nell’ultimo bollettino dell’Asrem, a fronte di 845 tamponi. Il numero più alto di casi riguarda Isernia con 16 contagiati, segue Casacalenda con 10. 5 i positivi di Monteroduni, 4 di San Polo Matese, 3 di Campobasso, Carpinone, Fornelli e Montorio nei Frentani, 2 di Termoli e Larino, 1 caso di Cantalupo, Mirabello Sannitico, Pesche, Santa Croce di Magliano e Sant’Elia a Pianisi. Tasso di positività salito al 6,6%. Da registrare anche un nuovo ricovero in Malattie Infettive al Caradrelli. Nell’ospedale di Campobasso sono 6 i pazienti con Covid in cura, di cui 1 in Terapia Intensiva. Nelle ultime ore da registrare un solo guarito. Non ci sono dimessi né nuovi decessi. Gli attualmente positivi in Molise salgono a 298.