Sul Pos della Regione Molise, si registra l’intervento del sindaco di Isernia, Piero Castrataro, che ribadisce le premesse deliberative che hanno indotto la giunta comunale ad assumere la decisione di impugnare il Pos.

“Il diritto a una sanità pubblica efficace ed efficiente non deve mai essere messo in discussione – ha dichiarato il sindaco -. Crediamo che il nuovo Piano Operativo Sanitario della Regione Molise non vada in questa direzione e quindi abbiamo deciso di impugnarlo, come Comune di Isernia, sostenendo come amministratori le spese necessarie, per evitare di gravare sulle casse pubbliche. Non è una scelta politica, è ciò che riteniamo sia giusto vada fatto per tutelare i cittadini. Vogliamo lanciare un segnale: serve un nuovo modo di prendere le decisioni, che non vanno più calate dall’alto e subite passivamente dai cittadini. Registriamo positivamente che anche l’area che fa riferimento al consigliere Tedeschi ha recepito l’importanza di questo atto e sostenuto pubblicamente la nostra iniziativa. Non è una battaglia di una parte politica, è una battaglia per il bene di tutti. Il diritto alla salute non può essere oggetto di trattative”.