Questa mattina il Direttivo della Conferenza dei Sindaci molisani ha incontrato in una riunione telematica, grazie all’interessamento dell’on. Federico, Massimo Paolucci, capo di Segreteria del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

In una nota, il Sindaco Daniele Saia, Presidente della Conferenza, ha spiegato quali problematiche sono state affrontate: “Abbiamo posto all’attenzione del nostro interlocutore tutte le criticità del sistema sanitario regionale. Partendo dalla carenza di medici per le assunzioni, fino ad arrivare alla disponibilità dei punti 118 sul territorio molisano. Abbiamo rimarcato la necessità di mantenere in funzione gli 11 punti presenti, evitando che il loro numero decresca ad 8.

Uno dei principali temi emersi durante la riunione è stato quello relativo all’aggiornamento del D.M. 70 di cui si è molto discusso nelle ultime settimane. Il Capo di Segreteria ci ha comunicato che è in stesura un nuovo decreto ministeriale, il D.M. 71, che andrà a ridisegnare l’assetto sanitario e che sicuramente meriterà un’attenta valutazione. Paolucci, inoltre, ha confermato la previsione del Governo di stanziare fondi per migliorare il quadro sanitario.

Altri temi discussi sono stati quelli relativi alla revisione del Patto per la Salute e l’azzeramento del debito sanitario della Regione Molise. Abbiamo chiesto con forza di dare ai nostri territori la possibilità di rialzarsi e di lasciarsi alle spalle l’incubo sanitario che ci attanaglia da ormai 12 anni. È stato ribadito come non sia possibile affrontare con gli stessi metodi generali situazioni profondamente eterogenee dal punto di vista territoriale.

Sicuramente saranno necessari nuovi confronti con la struttura ministeriale per dare risposte concrete a tutti i cittadini molisani nell’ottica di tutelare il diritto alla salute di ognuno ed è nostra volontà lavorare con costanza per realizzare un reale cambio di rotta.”